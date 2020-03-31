Часть украинцев в Индии не могут вернуться в Украину из-за отмены рейсов - Денисова

“Получила многочисленные обращения наших граждан, находящихся на территории Республики Индия. Они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы ”, - написала Людмила Денисова.

Она отметила, что остановка движения транспорта в Индии создала дополнительные препятствия украинцам для доступа в Международный аэропорт Дели.

“Сейчас наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции COVID-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания. Сложилась угрожающая ситуация для жизни, особенно для несовершеннолетних, инсулинозависимых лиц и людей пенсионного возраста, также среди тех, кто вынужденно остался в Индии”, — добавила Людмила Денисова.

Она отметила, что согласно принятому постановлению Кабмина, в случае возникновения угрозы жизни или здоровью граждан Украины на территории иностранных государств их эвакуация проводится именно по решению Министерства иностранных дел Украины. Кроме того, 25 статья Конституции Украины гарантирует заботу и защиту гражданам, находящимся за пределами государства.

“Обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с просьбой принять необходимые меры, чтобы защитить права и свободы граждан Украины, в частности в кратчайшие сроки осуществить их эвакуацию в Украине”, — отметила Людмила Денисова.

Напомним, на эвакуацию из разных стран ожидают около 11,5 тыс. украинцев.