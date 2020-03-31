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Частина українців в Індії не можуть повернутись в Україну через скасовані рейси - Денісова

Частина українців в Індії не можуть повернутись в Україну через скасовані рейси - Денісова

Київ • УНН

 • 16144 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Частина українців у Республіці Індія не можу повернутись в Україну, оскільки авіакомпанії скасували їхні рейси і не повернули їм кошти. Про це на своєму Telegram-каналі сказала Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Отримала численні звернення наших громадян, які перебувають на території Республіки Індія. Вони позбавлені фінансової можливості самостійно повернутися в Україну, у тому числі через те, що авіакомпанії не повернули їм кошти за скасовані рейси”, — написала Людмила Денісова.

Вона зазначила, що зупинка руху транспорту в Індії створила додаткові перешкоди українцям для доступу до Міжнародного аеропорту місті Делі.

“Наразі, наші співгромадяни знаходяться у дуже скрутних умовах через вороже ставлення місцевого населення до іноземців, яких вони вважають поширювачами коронавірусної інфекції COVID-19. Більшість з них примусово виселили з готелів. Вони залишились на території іншої держави без питної води та харчування. Склалася загрозлива ситуація для життя, особливо для неповнолітніх, інсулінозалежних осіб та людей пенсійного віку, які також є серед тих, хто вимушено залишився в Індії”, — додала Людмила Денісова.

Вона зазначила, що згідно з прийнятою постановою Кабміну, у разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на території іноземних держав їх евакуація проводиться саме за рішенням Міністерства закордонних справ України. Окрім того, 25 стаття Конституції України гарантує піклування та захист громадянам, які перебувають за межами держави.

“Звертаюся до Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням вжити необхідних заходів, аби захистити права і свободи громадян України, зокрема у найкоротші терміни здійснити їх евакуацію в Україну”, — зазначила Людмила Денісова.

Нагадаємо, на евакуацію з різних країн очікують близько 11,5 тис. українців.

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