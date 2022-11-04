Часть Одессы сегодня без света: назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В двух районах Одессы сегодня, 4 ноября, не будет электроснабжения из-за ремонтных работ, сообщили в Одесском горсовете в Telegram, пишет УНН.
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"ДТЭК Одесские электросети сообщают: отсутствие электроснабжения в части Киевского и Малиновского районов города связано с проведением ремонтных работ", - сообщили в мэрии.
Восстановление питания ожидается ориентировочно с 18:00.
Проверить адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов, можно на сайте или чат-ботах.
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Ряд областей Украины 4 ноября ждут почасовые графики отключений света.