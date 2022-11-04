Часть Одессы сегодня без света: назвали причину

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"ДТЭК Одесские электросети сообщают: отсутствие электроснабжения в части Киевского и Малиновского районов города связано с проведением ремонтных работ", - сообщили в мэрии.

Восстановление питания ожидается ориентировочно с 18:00.

Проверить адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов, можно на сайте или чат-ботах.

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Ряд областей Украины 4 ноября ждут почасовые графики отключений света.