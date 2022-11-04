Частина Одеси сьогодні без світла: назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У двох районах Одеси сьогодні, 4 листопада, не буде електропостачання через ремонтні роботи, повідомили в Одеській міськраді у Telegram, пише УНН.
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"ДТЕК Одеські електромережі повідомляють: відсутність електропостачання у частині Київського та Малиновського районів міста пов’язано із проведенням ремонтних робіт", - повідомили у мерії.
Відновлення живлення очікується орієнтовно з 18:00.
Перевірити адресу та, у разі можливості, повідомити мешканців інших будинків, можна на сайті або чат-ботах.
Додамо
Низку областей України 4 листопада чекають погодинні графіки відключень світла.