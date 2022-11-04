Частина Одеси сьогодні без світла: назвали причину

Цитата

"ДТЕК Одеські електромережі повідомляють: відсутність електропостачання у частині Київського та Малиновського районів міста пов’язано із проведенням ремонтних робіт", - повідомили у мерії.

Відновлення живлення очікується орієнтовно з 18:00.

Перевірити адресу та, у разі можливості, повідомити мешканців інших будинків, можна на сайті або чат-ботах.

Додамо

Низку областей України 4 листопада чекають погодинні графіки відключень світла.