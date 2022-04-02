Часть населенных пунктов Полтавщины осталась без света. В ОГА говорят, сильный ветер повредил линии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В части населенных пунктов Полтавской области нет света - сильный ветер повредил воздушные линии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Сейчас в части населенных пунктов бывших Глобинского, Миргородского и Чернухинского районов нет света", - сообщил председатель ОГА.
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По словам Лунина, отключение света не связано с вражескими ракетными ударами. Так, сильный ветер повредил воздушные линии.
Бригады энергетиков выехали на места, отметил председатель ОГА в субботу.
Напомним
Рашистские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Кременчугу и Полтаве.
По словам председателя ОГА, атака на Полтавщину была осуществлена российскими оккупантами ракетами и из авиации.