Часть населенных пунктов Полтавщины осталась без света. В ОГА говорят, сильный ветер повредил линии

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"Сейчас в части населенных пунктов бывших Глобинского, Миргородского и Чернухинского районов нет света", - сообщил председатель ОГА.

Детали

По словам Лунина, отключение света не связано с вражескими ракетными ударами. Так, сильный ветер повредил воздушные линии.

Бригады энергетиков выехали на места, отметил председатель ОГА в субботу.

Напомним

Рашистские оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Кременчугу и Полтаве.

По словам председателя ОГА, атака на Полтавщину была осуществлена российскими оккупантами ракетами и из авиации.