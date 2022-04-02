Частина населених пунктів Полтавщини залишилась без світла. В ОДА кажуть, сильний вітер пошкодив лінії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У частині населених пунктів Полтавської області немає світла - сильний вітер пошкодив повітряні лінії. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Зараз у частині населених пунктів колишніх Глобинського, Миргородського та Чорнухинського районів немає світла", - повідомив голова ОДА.
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Зі слів Луніна, відключення світла не повʼязано з ворожими ракетними ударами. Так, сильний вітер пошкодив повітряні лінії.
Бригади енергетиків виїхали на місця, зазначив голова ОДА у суботу.
Нагадаємо
Рашистські окупанти завдали ракетних обстрілу по Kременчуку та Полтаві.
За словами голови ОДПА, атака на Полтавщину була здійснена російськими окупантами ракетами та з авіації.