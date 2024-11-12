Часть Грузии может остаться без света этой зимой из-за неконтролируемого майнинга
Киев • УНН
Мэрия Местиа призвала жителей сел Чубери и Хаиша отключить майнинговые фермы из-за критической нагрузки на электросеть. Из-за льготных тарифов на электроэнергию регион стал центром неконтролируемого майнинга криптовалют.
В Грузии мэрия Местиа призвала жителей сел Чубери и Хаиша немедленно отключить «биткоин-машины». Неконтролируемый майнинг может оставить часть региона без света этой зимой, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
«В административных единицах катастрофически возросло потребление электроэнергии, что связано с неконтролируемым майнингом криптовалют», - говорится в заявлении.
Системы электроснабжения работают с перегрузкой и могут выключиться в любой момент.
Если ситуация не разрешится, подача электроэнергии населению будет невозможна, предупреждают власти.
«Пожалуйста, поймите, что ваши личные интересы приносятся в жертву благосостоянию остального населения - ваших соседей, ваших родственников, ваших друзей», - призывает мэрия.
Проблема с электроэнергией из-за майнинга актуальна в Местиа не первый год. Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местиа связано с низкими тарифами на электроэнергию и специальными льготами для жителей высокогорного региона.
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