Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указано с учетом перевода стрелок часов - УЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С 29 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в последний выходной октября Украина переходит на зимнее время.
29 октября в 04:00 стрелки часов переводятся на один час назад.
«Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов, ведь все изменения Укрзализныця внесла и согласовала заранее», — говорится в сообщении.
Конечно, компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически. А вот механические часы, часы в некоторых авто нужно будет настроить самим.
«Если в планах на 29 октября путешествие – не забудьте сверить время своих часов», — добавили в компании.
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