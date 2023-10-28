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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указано с учетом перевода стрелок часов - УЗ

Киев • УНН

 • 57772 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. С 29 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает УНН.

Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указано с учетом перевода стрелок часов - УЗ

Детали

Отмечается, что в последний выходной октября Украина переходит на зимнее время. 

29 октября в 04:00 стрелки часов переводятся на один час назад.

«Время отправления и прибытия поездов в билетах 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов, ведь все изменения Укрзализныця внесла и согласовала заранее», — говорится в сообщении.

Конечно, компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически. А вот механические часы, часы в некоторых авто нужно будет настроить самим.

«Если в планах на 29 октября путешествие – не забудьте сверить время своих часов», — добавили в компании.

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