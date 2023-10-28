Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 29 жовтня вказаний з урахуванням переведення стрілок годинника – УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З 29 жовтня поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає УНН.
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Зазначається, що в останній вихідний жовтня Україна переходить на зимовий час.
29 жовтня о 04:00 стрілки годинника переводяться на одну годину назад.
«Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 29 жовтня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни Укрзалізниця внесла й узгодила заздалегідь», — йдеться у повідомленні.
Звісно, комп'ютери, планшети, смартфони та розумні годинники переходять на новий час автоматично. А от механічні годинники, годинники в деяких авто потрібно буде налаштувати самим.
«Якщо у планах на 29 жовтня подорож – не забудьте звірити час свого годинника», — додали у компанії.
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