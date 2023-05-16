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"Время ставить точку": в Офисе Президента прокомментировали ночной обстрел Киева

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter после ночной атаки армии рф на столицу заявил о "кинжальном обнулении россии" и отметил, что настало "время ставить точку". Украине, по его словам, "просто" нужны оружие и воля, пишет УНН.

Детали

"Кинжальное обнуление россии. Страна-фейк, имеющая много ненужных мобилизантов и фиктивный гиперзвук… Время ставить точку – просто нужны снаряды, дальнобойные ракеты и авиация. И воля. И хватит верить мифам и понтам рф..." - написал советник.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в комментарии журналисту УНН о последнем ракетном обстреле Киева, заявил, что у "россиян нет тактики - это их видение". "Есть у них цель ударить по столице - вот и бьют".

Киевская городская военная администрация назвала ночную атаку врага на столицу "исключительной по своей плотности".

В небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Часть обломков упала на территорию столичного зоопарка. К тому же, было зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы. По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших.

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