"Время ставить точку": в Офисе Президента прокомментировали ночной обстрел Киева

Детали

"Кинжальное обнуление россии. Страна-фейк, имеющая много ненужных мобилизантов и фиктивный гиперзвук… Время ставить точку – просто нужны снаряды, дальнобойные ракеты и авиация. И воля. И хватит верить мифам и понтам рф..." - написал советник.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в комментарии журналисту УНН о последнем ракетном обстреле Киева, заявил, что у "россиян нет тактики - это их видение". "Есть у них цель ударить по столице - вот и бьют".

Киевская городская военная администрация назвала ночную атаку врага на столицу "исключительной по своей плотности".

В небе над Украиной за ночь уничтожили 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты - все из 18 запущенных российскими войсками ракет, а также все запущенные дроны, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Часть обломков упала на территорию столичного зоопарка. К тому же, было зафиксировано падение обломков в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы. По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших.

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