Нічна атака рф не вплинула на енергосистему, але з вечора через удар є пошкодження на Донеччині - Міненерго

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Унаслідок нічного масованого обстрілу влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано, але 15 травня ввечері ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації у Донецькій області і є пошкодження. Без світла частина жителів 6 областей, повідомили в Міненерго у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Сили ППО спрацювали успішно, влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - повідомили у Міненерго.

Водночас, як вказано, триває терор прифронтових територій.

"На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації. Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає. Через обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі", - вказали у міністерстві.

Деталі

"Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. На цей момент усі абоненти в регіоні зі світлом", - зазначили у Міненерго.

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом, як повідомляється, за добу світло повернули для понад 31 тисячі споживачів.

"Енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились. Триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання", - підсумували у Міненерго.

Доповнення

Силами та засобами ППО загалом за ніч знищено 18 ракет різних типів і 9 безпілотників ворога.

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