Ночная атака рф не повлияла на энергосистему, но с вечера из-за удара есть повреждения в Донецкой области - Минэнерго

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В результате ночного массированного обстрела попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано, но 15 мая вечером враг нанес артиллерийский удар по одному из объектов генерации в Донецкой области и есть повреждения. Без света часть жителей 6 областей, сообщили в Минэнерго в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар по всей территории страны. Силы ПВО сработали успешно, попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - сообщили в Минэнерго.

В то же время, как указано, продолжается террор прифронтовых территорий.

"В Донецкой области враг нанес артиллерийский удар по одному из объектов генерации. При обследовании территории были найдены взрывоопасные обломки рядом со складом топливных материалов. Жертв среди персонала нет. Из-за обстрела зафиксировано повреждение магистральной линии электропередачи", - указали в министерстве.

Детали

"Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ночью из-за технологических нарушений были отключены более 18 тысяч потребителей в Днепропетровской области. На данный момент все абоненты в регионе со светом", - отметили в Минэнерго.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В целом, как сообщается, за сутки свет вернули для более 31 тысячи потребителей.

"Энергетическая система работает стабильно. Лимиты потребления к операторам системы распределения не доводились. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову. Генерация полностью обеспечивает потребление", - подытожили в Минэнерго.

Дополнение

Силами и средствами ПВО всего за ночь уничтожено 18 ракет различных типов и 9 беспилотников врага.

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