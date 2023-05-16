"Час ставити крапку": в Офісі Президента прокоментували нічний обстріл Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter після нічної атаки армії рф на столицю заявив про "кинджальне обнулення росії" і зазначив, що настав "час ставити крапку". Україні, за його словами, "просто" потрібні зброя і воля, пише УНН.
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"Кинджальне обнулення росії. Країна-фейк, що має багато непотрібних мобілізантів та фіктивний гіперзвук… Час ставити крапку – просто потрібні снаряди, далекобійні ракети й авіація. І воля. І досить вірити міфам і понтам рф..." - написав радник.
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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, в коментарі журналісту УНН про останній ракетний обстріл Києва, заявив, що в "росіян немає тактики - це їх бачення". "Є в них ціль вдарити по столиці - от і б'ють".
Київська міська військова адміністрація назвала нічну атаку ворога на столицю "вийнятковою за своєю щільністю".
У небі над Україною за ніч знищили 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три балістичні ракети - усі з 18 запущених російськими військами ракет, а також усі запущені дрони, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Частина уламків впала на територію столичного зоопарку. До того ж, було зафіксовано падіння уламків в Оболонському, Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.
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