Бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсмены: Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под новые санкции

ukenru
В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
10:46 • 20805 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
10:59 • 71527 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 101399 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 105615 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 108359 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
24 февраля, 07:50 • 103647 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
24 февраля, 07:11 • 104107 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
24 февраля, 05:53 • 106456 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
24 февраля, 05:32 • 134365 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 107273 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 114078 просмотра
Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

24 февраля, 05:17 • 65927 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 119985 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 91907 просмотра
Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

09:37 • 92612 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 134365 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 216596 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 222195 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 197553 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 220130 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 91907 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 119985 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 108598 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 158735 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 139556 просмотра
Актуальное
Бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсмены: Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под новые санкции

Бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсмены: Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под новые санкции

Киев  •  УНН

 • 9088 просмотра

Read in English

Евросоюз обнародовал новый санкционный список россиян в рамках 16-го пакета санкций. В перечень вошли 13 человек, среди которых бизнесмены, пропагандисты, спортсмены и юмористы.

Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под санкции в рамках 16-го санкционного пакета, принятого в третью годовщину войны россии против Украины. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

В список, в частности, включены такие россияне:

  • председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин;
    • владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
      • гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
        • гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков;
          • бизнесмен Альберт Авдолян;
            • топ-менеджер Василий Бровко (муж медиаменеджера Тины Канделаки);
              • владелец холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак (отец политика Андрея Турчака);
                • гендиректор «Ленинца» Борис Турчак (сын Анатолия Турчака);
                  • бизнесмен Владимир Колбин (СМИ писали о его тесных связях с владимиром путиным);
                    • пропагандист и пиар-менеджер Кристина Потупчик;
                      • шахматист Сергей Карякин;
                        • юморист Михаил Галустян;
                          • гимнаст Никита Нагорный.

                            Напомним

                            ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

                            Совет ЕС согласовал внушительный набор из 83 списков, из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

                            Кроме того, Совет ЕС установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые владеют или эксплуатируют суда теневого флота Путина; и тех, кто поддерживает или получает выгоду от военно-промышленного комплекса России.

                            Ольга Розгон

                            Ольга Розгон

                            Новости Мира
                            yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз

                            Обратиться по вопросам размещения рекламы