Бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсмены: Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под новые санкции

Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под санкции в рамках 16-го санкционного пакета, принятого в третью годовщину войны россии против Украины. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

В список, в частности, включены такие россияне:

председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин;

владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;

гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;

гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков;

бизнесмен Альберт Авдолян;

топ-менеджер Василий Бровко (муж медиаменеджера Тины Канделаки);

владелец холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак (отец политика Андрея Турчака);

гендиректор «Ленинца» Борис Турчак (сын Анатолия Турчака);

бизнесмен Владимир Колбин (СМИ писали о его тесных связях с владимиром путиным);

пропагандист и пиар-менеджер Кристина Потупчик;

шахматист Сергей Карякин;

юморист Михаил Галустян;

гимнаст Никита Нагорный.

Напомним

ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

Совет ЕС согласовал внушительный набор из 83 списков, из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Кроме того, Совет ЕС установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые владеют или эксплуатируют суда теневого флота Путина; и тех, кто поддерживает или получает выгоду от военно-промышленного комплекса России.