Бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсмены: Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под новые санкции
Киев • УНН
Евросоюз обнародовал новый санкционный список россиян в рамках 16-го пакета санкций. В перечень вошли 13 человек, среди которых бизнесмены, пропагандисты, спортсмены и юмористы.
Евросоюз объявил имена россиян, которые попали под санкции в рамках 16-го санкционного пакета, принятого в третью годовщину войны россии против Украины. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
В список, в частности, включены такие россияне:
- председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин;
- владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
- гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
- гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков;
- бизнесмен Альберт Авдолян;
- топ-менеджер Василий Бровко (муж медиаменеджера Тины Канделаки);
- владелец холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак (отец политика Андрея Турчака);
- гендиректор «Ленинца» Борис Турчак (сын Анатолия Турчака);
- бизнесмен Владимир Колбин (СМИ писали о его тесных связях с владимиром путиным);
- пропагандист и пиар-менеджер Кристина Потупчик;
- шахматист Сергей Карякин;
- юморист Михаил Галустян;
- гимнаст Никита Нагорный.
Напомним
ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.
Совет ЕС согласовал внушительный набор из 83 списков, из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Кроме того, Совет ЕС установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые владеют или эксплуатируют суда теневого флота Путина; и тех, кто поддерживает или получает выгоду от военно-промышленного комплекса России.