Бізнесмени, пропагандисти, гумористи та спортсмени: Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під нові санкції

Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під санкції в рамках 16-го санкційного пакета, прийнятого у третю річницю війни росії проти України. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

До списку, зокрема, включено таких росіян:

голова ради директорів компанії «Мечел» Ігор Зюзін;

власник АФК «Система» Володимир Євтушенков;

гендиректор «Інтер РАТ» Сергій Дрегваль;

гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новіков;

бізнесмен Альберт Авдолян;

топ-менеджер Василь Бровко (чоловік медіаменеджера Тіни Канделакі);

власник холдингу «Ленінець» Анатолій Турчак (батько політика Андрія Турчака);

гендиректор «Ленінца» Борис Турчак (син Анатолія Турчака);

бізнесмен Володимир Колбін (ЗМІ писали про його тісні зв’язки з володимиром путіним);

пропагандист та піар-менеджер Крістіна Потупчик;

шахіст Сергій Карякін;

гуморист Михайло Галустян;

гімнаст Микита Нагорний.

Нагадаємо

ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.

Рада ЄС погодила значний набір із 83 списків, з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Окрім того, Рада ЄС встановила два нові критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо осіб та організацій, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту путіна; і тих, хто підтримує чи отримує вигоду від військово-промислового комплексу росії.