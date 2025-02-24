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15 березня, 19:03 • 119034 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177801 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144191 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136165 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115914 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107201 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102685 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139275 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Бізнесмени, пропагандисти, гумористи та спортсмени: Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під нові санкції

Бізнесмени, пропагандисти, гумористи та спортсмени: Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під нові санкції

Київ • УНН

 • 21720 перегляди

Євросоюз оприлюднив новий санкційний список росіян у рамках 16-го пакету санкцій. До переліку увійшли 13 осіб, серед яких бізнесмени, пропагандисти, спортсмени та гумористи.

Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під санкції в рамках 16-го санкційного пакета, прийнятого у третю річницю війни росії проти України. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

До списку, зокрема, включено таких росіян:

  • голова ради директорів компанії «Мечел» Ігор Зюзін;
    • власник АФК «Система» Володимир Євтушенков;
      • гендиректор «Інтер РАТ» Сергій Дрегваль;
        • гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новіков;
          • бізнесмен Альберт Авдолян;
            • топ-менеджер Василь Бровко (чоловік медіаменеджера Тіни Канделакі);
              • власник холдингу «Ленінець» Анатолій Турчак (батько політика Андрія Турчака);
                • гендиректор «Ленінца» Борис Турчак (син Анатолія Турчака);
                  • бізнесмен Володимир Колбін (ЗМІ писали про його тісні зв’язки з володимиром путіним);
                    • пропагандист та піар-менеджер Крістіна Потупчик;
                      • шахіст Сергій Карякін;
                        • гуморист Михайло Галустян;
                          • гімнаст Микита Нагорний.

                            Нагадаємо

                            ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.

                            Рада ЄС погодила значний набір із 83 списків, з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

                            Окрім того, Рада ЄС встановила два нові критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо осіб та організацій, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту путіна; і тих, хто підтримує чи отримує вигоду від військово-промислового комплексу росії.

                            Ольга Розгон

                            Ольга Розгон

                            Новини Світу
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