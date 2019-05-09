Бюджетную декларацию планируют вынести на Кабмин на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министерство финансов планирует представить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина в Facebook, передает УНН.
"Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе представит на утверждение КМУ Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы", - говорится в сообщении.
Также в Минфине назвали другие направления для продолжения работы:
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- реформа ГФС;
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- корпоративное управление в государственных банках;
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- приватизация;
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- открытость и прозрачность в публичных финансах, как на государственном, так и на местном уровне.
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Напомним, в Минфине работали над Бюджетной декларации на 3 года.