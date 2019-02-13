У Мінфіні працюють над бюджетною декларацією на 3 роки

"Півтора місяця ми вже працюємо над підготовкою бюджетної резолюції, яку ми подамо в парламент до травня місяця", - заявила міністр фінансів.

За її словами, трирічне планування дає "зовсім інші сигнали" українському бізнесу і громадянам країни.

При цьому вона додала, що завданням на поточний рік є прискорення економічного розвитку на базі досягнутої вже стабільності.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило орієнтовний план заходів з розробки бюджетної декларації на 2020–2022 роки, а також проекту Держбюджету на 2020 рік.