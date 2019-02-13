У Мінфіні працюють над бюджетною декларацією на 3 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністерство фінансів працює над бюджетною декларацією на 2020–2022 роки, щоб підготувати відповідний проект до травня 2019 року. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час засідання уряду, повідомляє кореспондент УНН.
"Півтора місяця ми вже працюємо над підготовкою бюджетної резолюції, яку ми подамо в парламент до травня місяця", - заявила міністр фінансів.
За її словами, трирічне планування дає "зовсім інші сигнали" українському бізнесу і громадянам країни.
При цьому вона додала, що завданням на поточний рік є прискорення економічного розвитку на базі досягнутої вже стабільності.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України затвердило орієнтовний план заходів з розробки бюджетної декларації на 2020–2022 роки, а також проекту Держбюджету на 2020 рік.