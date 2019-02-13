В Минфине работают над бюджетной декларацией на 3 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство финансов работает над бюджетной декларацией на 2020-2022 годы, чтобы подготовить соответствующий проект до мая 2019 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.
"Полтора месяца мы уже работаем над подготовкой бюджетной резолюции, которую мы представим в парламент до мая месяца", - заявила министр финансов.
По ее словам, трехлетнее планирование дает "совсем другие сигналы" украинскому бизнесу и гражданам страны.
При этом она добавила, что задачей на текущий год является ускорение экономического развития на базе достигнутой уже стабильности.
Напомним, Министерство финансов Украины утвердило ориентировочный план мероприятий по разработке бюджетной декларации на 2020-2022 годы, а также проект Госбюджета на 2020 год.