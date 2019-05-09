Бюджетну декларацію планують винести на Кабмін наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністерство фінансів планує подати на затвердження Кабінету міністрів Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки наступного тижня. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну у Facebook, передає УНН.
"Міністерство фінансів продовжить працювати над активним впровадженням середньострокового бюджетного планування. Зокрема, наступного тижня подасть на затвердження КМУ Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки", - йдеться у повідомленні.
Також у Мінфіні назвали інші напрямки для продовження роботи:
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- реформа ДФС;
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- корпоративне управління в державних банках;
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- приватизація;
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- відкритість та прозорість у публічних фінансах, як на державному, так і на місцевому рівні.
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Нагадаємо, у Мінфіні працювали над Бюджетною декларацією на 3 роки.