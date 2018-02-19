Бюджетные учреждения Киева задолжали за тепло 278,3 млн грн

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64964 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79575 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82294 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107901 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100560 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104633 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111597 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134350 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Бюджетные учреждения Киева задолжали за тепло 278,3 млн грн

Бюджетные учреждения Киева задолжали за тепло 278,3 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10844 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Бюджетники задолжали “Киевэнерго” за тепло 278,3 млн грн. Наибольшие долги накопили учебные заведения и силовые структуры, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“По состоянию на 1 февраля бюджетники задолжали ”Киевэнерго“ 278,3 млн грн за тепло. Наибольшие долги накопили учебные заведения и силовые структуры”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди вузов критическая ситуация у Национального транспортного университета (долг за теплоэнергию достиг 4,2 млн грн), Киевского регионального высшего профессионального училища строительства (2,3 млн грн) и Киевского Национального лингвистического университета (2,1 млн грн).

При этом, Главное территориальное управление юстиции в. Киеве не оплатило почти 577 тыс. грн за потребленное тепло, ГУ Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве — 425 тыс. грн, а Департамент патрульной полиции — 273 тыс. грн.

Также, как добавили в компании, среди крупнейших должников-бюджетников — дом отдыха Государственного управления делами “Конча-Заспа”. Его задолженность на 1 февраля составляет 701,8 тыс. грн.

“Долги за тепло, которые накапливаются клиентами ”Киевэнерго“, приводят к росту долга за газ. В то же время газовые долги приводят к санкциям со стороны газопоставщиков и могут стать основанием для прекращения сотрудничества”, - обратили внимание в компании.

Сообщается, что по состоянию на 1 февраля “Киевэнерго” задолжало газопоставщикам 4,4 млрд грн, а долг Киева перед энергокомпанией за тепло — 5,2 млрд грн.

Напомним, столичные потребители увеличили на 784 млн грн до 4,7 млрд грн долги за тепло.

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