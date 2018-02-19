Бюджетные учреждения Киева задолжали за тепло 278,3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Бюджетники задолжали “Киевэнерго” за тепло 278,3 млн грн. Наибольшие долги накопили учебные заведения и силовые структуры, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
“По состоянию на 1 февраля бюджетники задолжали ”Киевэнерго“ 278,3 млн грн за тепло. Наибольшие долги накопили учебные заведения и силовые структуры”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что среди вузов критическая ситуация у Национального транспортного университета (долг за теплоэнергию достиг 4,2 млн грн), Киевского регионального высшего профессионального училища строительства (2,3 млн грн) и Киевского Национального лингвистического университета (2,1 млн грн).
При этом, Главное территориальное управление юстиции в. Киеве не оплатило почти 577 тыс. грн за потребленное тепло, ГУ Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве — 425 тыс. грн, а Департамент патрульной полиции — 273 тыс. грн.
Также, как добавили в компании, среди крупнейших должников-бюджетников — дом отдыха Государственного управления делами “Конча-Заспа”. Его задолженность на 1 февраля составляет 701,8 тыс. грн.
“Долги за тепло, которые накапливаются клиентами ”Киевэнерго“, приводят к росту долга за газ. В то же время газовые долги приводят к санкциям со стороны газопоставщиков и могут стать основанием для прекращения сотрудничества”, - обратили внимание в компании.
Сообщается, что по состоянию на 1 февраля “Киевэнерго” задолжало газопоставщикам 4,4 млрд грн, а долг Киева перед энергокомпанией за тепло — 5,2 млрд грн.
Напомним, столичные потребители увеличили на 784 млн грн до 4,7 млрд грн долги за тепло.