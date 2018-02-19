Бюджетні установи Києва заборгували за тепло 278,3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Бюджетники заборгували “Київенерго” за тепло 278,3 млн грн. Найбільші борги накопичили навчальні заклади та силові структури, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.
“Станом на 1 лютого бюджетники заборгували „Київенерго“ 278,3 млн грн за тепло. Найбільші борги накопичили навчальні заклади та силові структури”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що серед вузів найкритичніша ситуація у Національного транспортного університету (борг за теплоенергію досяг 4,2 млн грн), Київського регіонального вищого професійного училища будівництва (2,3 млн грн) та Київського Національного лінгвістичного університету (2,1 млн грн).
При цьому, Головне територіальне управління юстиції у м. Києві не оплатило майже 577 тис. грн за спожите тепло, ГУ Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві — 425 тис. грн, а Департамент патрульної поліції — 273 тис. грн.
Також, як додали у компанії, серед найбільших боржників-бюджетників — будинок відпочинку Державного управління справами “Конча-Заспа”. Його заборгованість на 1 лютого складає 701,8 тис. грн.
“Борги за тепло, які накопичуються клієнтами „Київенерго“, призводять до зростання боргу за газ. Водночас газові борги призводять до санкцій з боку газопостачальників і можуть стати підставою для припинення співпраці”, — звернули увагу у компанії.
Повідомляється, що станом на 1 лютого “Київенерго” заборгувало газопостачальникам 4,4 млрд грн, а борг Києва перед енергокомпанією за тепло — 5,2 млрд грн.
Нагадаємо, столичні споживачі збільшили на 784 млн грн до 4,7 млрд грн борги за тепло.