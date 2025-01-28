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Бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации активов российского олигарха молчанова

Бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации активов российского олигарха молчанова

Киев  •  УНН

 • 5210 просмотра

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Государственный бюджет Украины получил 1,89 млрд грн от приватизации ООО "АЭРОК", принадлежавшего российскому олигарху молчанову. Актив был реализован на Prozorro. Продажи, где его цена выросла вдвое от стартовой.

Украинский бюджет пополнился на 1,89 млрд грн в результате приватизации ООО "АЭРОК", которое ранее принадлежало российскому олигарху андрею молчанову. Это стало возможным благодаря применению санкций в виде взыскания активов российского бизнеса в пользу государства. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

1,89 млрд грн получил бюджет Украины от приватизации ООО "АЭРОК" российского олигарха андрея молчанова в результате применения санкции в виде взыскания активов,

- говорится в сообщении.

Минюст подал иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО "Группа ЛСР", в результате чего Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства 100% доли ООО "АЭРОК".

19 декабря актив реализовали на онлайн-аукционе "Prozorro.Продажи", где его цена выросла вдвое от стартовой! Новый владелец обязан сохранить деятельность предприятия и социальные гарантии для работников

- говорится в сообщении.

Все средства направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Напомним 

Ранее УНН писал, что правительство утвердило условия продажи компании "Аэрок", принадлежавшей российскому олигарху молчанову, за 965 млн грн. Средства от продажи пойдут в госбюджет на ликвидацию последствий вооруженной агрессии. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
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