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Бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації активів російського олігарха молчанова

Бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації активів російського олігарха молчанова

Київ • УНН

 • 27298 перегляди

Державний бюджет України отримав 1,89 млрд грн від приватизації ТОВ "АЕРОК", що належало російському олігарху молчанову. Актив було реалізовано на Prozorro. Продажі, де його ціна зросла вдвічі від стартової.

Український бюджет поповнився на 1,89 млрд грн в результаті приватизації ТОВ "АЕРОК", яке раніше належало російському олігарху андрію молчанову. Це стало можливим завдяки застосуванню санкцій у вигляді стягнення активів російського бізнесу на користь держави. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

1,89 млрд грн отримав бюджет України від приватизації ТОВ "АЕРОК" російського олігарха андрія молчанова в результаті застосування санкції у виді стягнення активів,

- йдеться у повідомленні.

Мінʼюст подав позов про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ "Група ЛСР", внаслідок чого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави 100% частки ТОВ "АЕРОК".

19 грудня актив реалізували на онлайн-аукціоні "Prozorro.Продажі", де його ціна зросла вдвічі від стартової! Новий власник зобов'язаний зберегти діяльність підприємства та соціальні гарантії для працівників

- йдеться у повідомленні.

Усі кошти спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що уряд затвердив умови продажу компанії "Аерок", що належала російському олігарху молчанову, за 965 млн грн. Кошти від продажу підуть до держбюджету на ліквідацію наслідків збройної агресії. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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