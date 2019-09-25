Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты

"Бюджет недополучает десятки миллиардов гривен от укрепления национальной валюты, потому что, например, в августе доходы от таможни были выполнены всего на всего на 80% - то есть, минус 20% от плана. Доходы бюджета привязаны к доллару, и чем меньше гривен за доллар, тем, естественно, меньше доходов в бюджет… За 8 месяцев это приблизительно минус 60 млрд грн, или минус 9% от запланированных расходов", - отметил экономист.

По его словам, 40% доходов бюджета обеспечивается именно таможней (НДС на импорт, ввозная пошлина и так далее). При условии, что в Госбюджете-2019 заложен курс доллара на уровне 28,20 грн/доллар, а в настоящее время он упал до 24,20 грн, соответственно, образовывается "дыра".

При этом он добавил, что недостача поступлений в бюджет вынуждает правительство искусственно сдерживать дефицит бюджета за счет недофинансирования расходов.

Напомним, на 25 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,21 грн/долл.

Как заявила представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук, из-за укрепления курса национальной валюты Государственный бюджет недополучает значительные средства и уже просел на 10%, впрочем, в Госбюджете на следующий год все равно закладывается высокий курс.