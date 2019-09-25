Бюджет недоотримав 60 млрд грн у зв'язку зі зміцненням національної валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У зв'язку зі зміцненням гривні державний бюджет України недоотримав 60 млрд грн доходів за 8 місяців поточного року. Таку думку озвучив економічний експерт Віктор Скаршевський в коментарі кореспонденту УНН.
"Бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень від зміцнення національної валюти, тому що, наприклад, в серпні доходи від митниці були виконані, всього на всього, на 80% - тобто, мінус 20% від плану. Доходи бюджету прив'язані до долара, і чим менше гривень за долар, тим, природно, менше доходів до бюджету... За 8 місяців це приблизно мінус 60 млрд грн, або мінус 9% від запланованих витрат", - зазначив економіст.
За його словами, 40% доходів бюджету забезпечується саме митницею (ПДВ на імпорт, ввізне мито і так далі). За умови, що в Держбюджеті-2019 закладено курс долара на рівні 28,20 грн/долар, а в даний час він впав до 24,20 грн, відповідно, утворюється "дірка".
При цьому він додав, що недостача надходжень до бюджету змушує уряд штучно стримувати дефіцит бюджету за рахунок недофінансування витрат.
Нагадаємо, на 25 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,21 грн/дол.
Як заявила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук, через зміцнення курсу національної валюти Державний бюджет недоотримує значні кошти і вже просів на 10%, втім, в Держбюджеті на наступний рік все одно закладається високий курс.