Бюджет-2022: Корниенко говорит, Минфин будут подгонять

Цитата:

“У нас есть “пробка” законов, мы будем анализировать, как их далее поставить в правильном формате, беря во внимание то, что, я думаю, на следующей пленарной неделе, которая будет с 15-го ноября, у нас уже, возможно, будут предложения по Государственному бюджету. Возможно, не будут, потому что одна неделя - это маловато для обработки, но фактически три дня уже эта обработка ведется Минфином, потому что мы приняли бюджетные выводы и предложения во вторник. Мы будем подгонять Министерство финансов”, - сказал Корниенко.

“Конечно, нам не хотелось бы заходить в декабре, когда останется только две пленарных недели”, - добавил он.

Детали

По словам первого вице-спикера парламента, история "может выйти и во внеочередные, и в какие-то продолжения заседаний, а это надо все учитывать”.

Добавим

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 2 ноября, приняла в целом в первом чтении проект закона № 6000 о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Кабинет министров теперь имеет 14-дневный срок на подготовку ко второму чтению проекта Госбюджета.