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Бюджет-2022: Корнієнко каже, Мінфін будуть підганяти

Київ • УНН

 • 19256 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Верховній Раді хочуть "підганяти" Міністерство фінансів, щоб встигнути почати розгляд Держбюджету на 2022 рік у другому читанні ще до грудня. Про це в кулуарах журналістам сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Бюджет-2022: Корнієнко каже, Мінфін будуть підганяти

Цитата:

“У нас є “пробка” законів, ми будемо аналізувати, як їх далі поставити у правильному форматі, зважаючи на те, що, я думаю, на наступному пленарному тижні, який буде з 15-го листопада, у нас уже, можливо, будуть пропозиції по Державному бюджету. Можливо, не будуть, тому що один тиждень – це малувато для обробки, але фактично три дні вже ця обробка ведеться Мінфіном, тому що ми прийняли бюджетні висновки і пропозиції у вівторок. Ми будемо підганяти Міністерство фінансів”, - сказав Корнієнко.

“Звичайно, нам не хотілося б заходити в грудні, коли лишиться лише два пленарних тижня”, - додав він.

Деталі

Зі слів першого віце-спікера парламенту, історія “може вийти і в позачергові, і в якісь продовження засідань, а це треба все враховувати”.

Додамо

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 2 листопада, ухвалила в цілому у першому читанні проект закону № 6000 про Державний бюджет України на 2022 рік.

Кабінет міністрів тепер має 14-денний строк на підготовку до другого читання проекту Держбюджету.

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