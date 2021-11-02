Бюджет-2021: дефицит общего фонда вырос за месяц на треть

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19749 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 39637 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69902 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 220608 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126725 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395007 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313809 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214331 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244536 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255325 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
65%
Популярные новости

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12830 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14770 просмотра

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 11118 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18001 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15326 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135580 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 220608 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395007 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256515 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313809 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5760 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18038 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47869 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73121 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58147 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Бюджет-2021: дефицит общего фонда вырос за месяц на треть

Киев • УНН

 • 17517 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Дефицит общего фонда государственного бюджета за январь-октябрь 2021 года превысил 54 млрд грн, увеличившись на 37% по сравнению с цифрой месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Бюджет-2021: дефицит общего фонда вырос за месяц на треть

Цитата:

"За январь-октябрь 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 54,5 млрд грн при росписи на отчетный период в сумме 160,9 млрд гривен", - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные госказначейства.

В то же время в ведомстве не привели цифры дефицита госбюджета за 10 месяцев в целом.

Детали

По данным Минфина, в целом в общий фонд госбюджета за январь-октябрь поступило 862,1 млрд грн. По платежам, уплата которых в бюджет контролирует налоговая служба, - 488,2 млрд грн, таможенная служба - 321,6 млрд гривен. В октябре из них - 78,8 млрд грн (перевыполнение на 2,3%, или 1,7 млрд грн). По линии налоговой в октябре получено 38,6 млрд грн (перевыполнение на 2,3%, или 1,2 млрд грн), таможни - 37,0 млрд грн (перевыполнение на 1,5%, или 0,5 млрд грн).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за 10 месяцев составили 280,6 млрд грн, из которых 30,3 млрд грн поступило в октябре.

По оперативным данным ГКС, за январь-октябрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 921,5 млрд грн или 92,7% от росписи на отчетный период (невыполнение 7,3%). "Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - заверили в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-октябрь 2021 года составили 401,7 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2021 года составили 391,8 млрд грн (97,0% от плана), платежи по обслуживанию - 116,6 млрд грн (92,9% от плана).

Дополнения

План по расходам снова не выполнен - эта тенденция прослеживается уже определенное время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и традиционно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.

Добавим, дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49