Бюджет-2021: дефицит общего фонда вырос за месяц на треть

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"За январь-октябрь 2021 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в размере 54,5 млрд грн при росписи на отчетный период в сумме 160,9 млрд гривен", - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные госказначейства.

В то же время в ведомстве не привели цифры дефицита госбюджета за 10 месяцев в целом.

Детали

По данным Минфина, в целом в общий фонд госбюджета за январь-октябрь поступило 862,1 млрд грн. По платежам, уплата которых в бюджет контролирует налоговая служба, - 488,2 млрд грн, таможенная служба - 321,6 млрд гривен. В октябре из них - 78,8 млрд грн (перевыполнение на 2,3%, или 1,7 млрд грн). По линии налоговой в октябре получено 38,6 млрд грн (перевыполнение на 2,3%, или 1,2 млрд грн), таможни - 37,0 млрд грн (перевыполнение на 1,5%, или 0,5 млрд грн).

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за 10 месяцев составили 280,6 млрд грн, из которых 30,3 млрд грн поступило в октябре.

По оперативным данным ГКС, за январь-октябрь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 921,5 млрд грн или 92,7% от росписи на отчетный период (невыполнение 7,3%). "Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - заверили в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-октябрь 2021 года составили 401,7 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2021 года составили 391,8 млрд грн (97,0% от плана), платежи по обслуживанию - 116,6 млрд грн (92,9% от плана).

Дополнения

План по расходам снова не выполнен - эта тенденция прослеживается уже определенное время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и традиционно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.

Добавим, дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.