Бюджет-2021: дефіцит загального фонду зріс за місяць на третину

Цитата:

"За січень-жовтень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 54,5 млрд грн при розписі на звітний період у сумі 160,9 млрд гривень", - повідомили у Мінфіні з посилання на оперативні дані держказначейства.

Водночас у відомстві не навели цифри дефіциту держбюджету за 10 місяців загалом.

Деталі

За даними Мінфіну, у цілому до загального фонду держбюджету за січень-жовтень надійшло 862,1 млрд грн. За платежами, сплату яких до бюджету контролює податкова служба, - 488,2 млрд грн, митна служба – 321,6 млрд гривень. У жовтні з них - 78,8 млрд грн (перевиконання на 2,3%, або 1,7 млрд грн). За лінією податкової у жовтні отримано 38,6 млрд грн (перевиконання на 2,3%, або 1,2 млрд грн), митниці - 37,0 млрд грн (перевиконання на 1,5%, або 0,5 млрд грн) .

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за 10 місяців становили 280,6 млрд грн, з яких 30,3 млрд грн надійшло у жовтні.

За оперативними даними ДКС, за січень-жовтень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 921,5 млрд грн або 92,7% від розпису на звітний період (невиконання 7,3%). "Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - запевнили у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2021 року становили 401,7 млрд грн або 76,6% від запланованих на цей період.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-жовтень 2021 року становили 391,8 млрд грн (97,0% плану), платежі з обслуговування – 116,6 млрд грн (92,9% плану).

Доповнення

План за видатками знову не виконано - ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.

Додамо, дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.