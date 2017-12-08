Бюджет-2018 предусматривает 2 млрд грн на энергоэффективность

Из этих денег 1,6 млрд грн пойдут на функционирование фонда энергоэффективности и 0,4 млрд грн на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению - "теплые кредиты". Благодаря этому, как ожидается, более 120 тысяч семей смогут получить помощь от государства на утепление домов.

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"Продолжение реализации программы "теплых кредитов" позволит сократить домохозяйствам потребление газа на 12-40%, или в среднем от 62 до 189 куб. газа в месяц", - подчеркнули в документе.

Как сообщал УНН, 7 декабря после 23 часов Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.