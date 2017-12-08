Бюджет-2018 передбачає 2 млрд грн на енергоефективність
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Держбюджеті на наступний рік передбачено 2 млрд гривень на енергоефективність. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Із цих грошей 1,6 млрд грн підуть на функціонування фонду енергоефективності та 0,4 млрд грн на реалізацію Державної цільової економічної програми з енергозбереження – "теплі кредити". Завдяки цьому, як очікується, більше 120 тисяч родин зможуть отримати допомогу від держави на утеплення осель.
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"Продовження реалізації програми "теплих кредитів" надасть змогу скоротити домогосподарствам споживання газу на 12-40%, або в середньому від 62 до 189 куб. газу в місяць", - підкреслили в документі.
Як повідомляв УНН, 7 грудня після 23 години Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.