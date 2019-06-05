BuzzFeed: компьютеры посольства ЕС в Москве "изощрённо" взломали российские хакеры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Компьютеры посольства ЕС в России, базирующегося в Москве, были взломаны, предположительно, российскими хакерами, а из сети была украдена информация, но Евросоюз держал это в секрете. Об этом пишет BuzzFeed, ссылаясь на источники, передаёт УНН.
Так, сообщается, что в апреле, за несколько недель до выборов в Европейский Парламент, был обнаружен продолжающийся “изощренный эпизод кибершпионажа”, но Европейская служба внешних действий (EEAS), агентство по внешней политике и политике безопасности ЕС, не обнародовала инцидент.
Считается, что за взломом стоят российские организации, сообщил источник на условиях анонимности.
EEAS подтвердило, что произошел инцидент, и, спросив, знает ли об этом инциденте глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, ответило, что начальство EEAS было проинформировано.
“Мы наблюдали потенциальные признаки скомпрометированных систем, связанных с нашей незасекреченой сетью, в нашей московской делегации. Меры были приняты, и расследование продолжается — на данном этапе мы не можем комментировать остальное”, — сказал представитель службы.
Согласно информации BuzzFeed, первая атака произошла в феврале 2017 года, но была обнаружена только в апреле текущего года. Анализ взлома обнаружил активность, затрагивающую как минимум два компьютера, и пришел к выводу, что была украдена информация.
Однако чиновники понятия не имеют, сколько и какой именно информации было изъято во время атаки.
Анализ установил, что кибершпионаж был взломом целенаправленной устойчивой угрозы (APT) — непрерывной, скрытой и сложной техникой взлома, используемой для получения доступа к системе и не обнаруживаемой в течение длительного периода времени.
Такие типы атак были предприняты против других европейских министерств иностранных дел, информирует BuzzFeed.
Согласно тому же источнику, который сообщил BuzzFeed News, что российские хакеры стояли за взломом EEAS в Москве, государства-члены не были проинформированы об этом инциденте.
Но представитель EEAS сказал, что страны-члены были проинформированы “по установленным каналам (каналам киберзащиты)”.
Как сообщал УНН, в США опасаются российских фейковых видео на выборах.