BuzzFeed: компьютеры посольства ЕС в Москве "изощрённо" взломали российские хакеры

КИЕВ. 5 июня. УНН. Компьютеры посольства ЕС в России, базирующегося в Москве, были взломаны, предположительно, российскими хакерами, а из сети была украдена информация, но Евросоюз держал это в секрете. Об этом пишет BuzzFeed, ссылаясь на источники, передаёт УНН.