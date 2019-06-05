BuzzFeed: комп'ютери посольства ЄС в Москві "витончено" зламали російські хакери

Так, повідомляється, що в квітні, за кілька тижнів до виборів до Європейського Парламенту, був виявлений тривалий "витончений епізод кібершпіонажу", але Європейська служба зовнішніх дій (EEAS), агентство з питань зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, не оприлюднювала інцидент.

Вважається, що за зламом стоять російські організації, повідомило джерело на умовах анонімності.

EEAS підтвердило, що стався інцидент, і, запитавши, чи знає про цей інцидент глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні, відповіло, що начальство EEAS було поінформовано.

"Ми спостерігали потенційні ознаки скомпрометованих систем, пов'язаних з нашою незасекреченою мережею, в нашій московській делегації. Заходи були прийняті, і розслідування триває - на даному етапі ми не можемо коментувати інше", - сказав представник служби.

Згідно з інформацією BuzzFeed, перша атака сталася в лютому 2017 року, але була виявлена тільки в квітні поточного року. Аналіз зламу виявив активність, що зачіпає як мінімум два комп'ютери, і тоді дійшли висновку, що була вкрадена інформація.

Однак чиновники поняття не мають, скільки і якої саме інформації було вилучено під час атаки.

Аналіз встановив, що кібершпіонаж був зламом цілеспрямованої стійкої загрози (APT) - безперервною, прихованою і складною технікою зламу, яку використовують для отримання доступу до системи і не виявляють протягом тривалого періоду часу.

Такі типи атак були зроблені проти інших європейських міністерств закордонних справ, інформує BuzzFeed.

За даними того ж джерела, який повідомив BuzzFeed News, що російські хакери стояли за зламом EEAS в Москві, держави-члени не були поінформовані про цей інцидент.

Але представник EEAS сказав, що країни-члени були поінформовані "за встановленими каналами (каналам кіберзахисту)".

Як повідомляв УНН, в США побоюються російських фейкових відео на виборах.