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Бустерные дозе - быть: Минздрав будет рекомендовать третью прививку определенной категории украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. В ближайшее время украинцам, которые имеют проблемы с иммунитетом, будет рекомендовано прививаться дополнительной дозой вакцины от COVID-19. Об этом в эфире телеканала “Рада” заявил заместитель Министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНН.

Бустерные дозе - быть: Минздрав будет рекомендовать третью прививку определенной категории украинцев

Цитата

“На этой неделе было проведено заседание национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, где они рассматривали вопрос о введении так называемой „бустерной“ дозы. Они ее называют „дополнительная доза“, потому что сейчас то, что будет рекомендовано в ближайшее время — это введение третьей, дополнительной дозы, для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом”, — заявил он.

Детали

По словам Кузина, это люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, или после трансплантации органов или имеют иммуносупрессивные состояния, первичные иммунодефициты и др.

“Для этих людей мы действительно понимаем, что введение полного курса прививки двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому для них будет рекомендовано введение так называемой „дополнительной дозы“ для того, чтобы был сформирован полноценный иммунный ответ”, — заявил замминистра.

Он добавил, что пока о рекомендации введения здоровым людям “бустерной” дозы речь не идет, им рекомендуется пройти полный курс ревакцинации через год после прививки.

Добавим

В начале октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вводить третью дозу вакцины от COVID-19 BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом через 28 дней после второй дозы.

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