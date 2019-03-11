Ураган в Польше: синоптики предупредили о ветрах до 100 км/ч

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7 марта, 13:58 • 116992 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Польше неистовствует ураган, в большинстве воеводств объявлено предупреждение второй степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

В связи с предупреждениями Института метеорологии и управления водными ресурсами от сильных ветров, Правительственный центр безопасности разослал жителям страны смс-сообщение с предупреждением о сильном ветре и рекомендацией не покидать своих домов без надобности.

Сообщение получили жители тех регионов, в которых ураган самый сильный, то есть жители: Любуского, Нижнесилезского, Силезского, Лудзкого, Малопольского, Подкарпатского, Свентокшиского, Люблинского и Великопольского и Мазовецкого воеводств.

В большинстве воеводств объявлено предупреждение второй степени, это означает, что ветер может достичь скорости до 100 километров в час.

В воскресенье в результате экстремальных погодных условий один человек получил травмы, на женщину упало дерево.

Как сообщал УНН, из-за непогоды со шквалистым ветром в пяти областях Украины на утро понедельника остаются без света 47 населенных пунктов.

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