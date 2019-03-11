Ураган в Польше: синоптики предупредили о ветрах до 100 км/ч
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Польше неистовствует ураган, в большинстве воеводств объявлено предупреждение второй степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
В связи с предупреждениями Института метеорологии и управления водными ресурсами от сильных ветров, Правительственный центр безопасности разослал жителям страны смс-сообщение с предупреждением о сильном ветре и рекомендацией не покидать своих домов без надобности.
Сообщение получили жители тех регионов, в которых ураган самый сильный, то есть жители: Любуского, Нижнесилезского, Силезского, Лудзкого, Малопольского, Подкарпатского, Свентокшиского, Люблинского и Великопольского и Мазовецкого воеводств.
В большинстве воеводств объявлено предупреждение второй степени, это означает, что ветер может достичь скорости до 100 километров в час.
В воскресенье в результате экстремальных погодных условий один человек получил травмы, на женщину упало дерево.
Как сообщал УНН, из-за непогоды со шквалистым ветром в пяти областях Украины на утро понедельника остаются без света 47 населенных пунктов.