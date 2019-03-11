Буревій у Польщі: синоптики попередили про вітри до 100 км/год
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Польщі шаліє буревій, у більшості воєводств оголошено попередження другого ступеня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
У зв’язку з попередженнями Інституту метеорології та управління водними ресурсами від сильних вітрів, Урядовий центр безпеки розіслав до мешканців країни смс-повідомлення з попередженням про сильний вітер, і рекомендацією не покидати своїх будинків без потреби.
Повідомлення отримали мешканці тих регіонів, у яких буревій найсильніший, тобто жителі: Любуського, Нижньосілезького, Сілезького, Лудзького, Малопольського, Підкарпатського, Свєнтокшиського, Люблінського та Великопольського і Мазовєцького воєводств.
У більшості воєводств оголошено попередження другого ступеня, що означає, що вітер може досягти швидкості до 100 кілометрів на годину.
У неділю в результаті екстремальних погодних умов одна людина отримала травми, на жінку впало дерево.
Як повідомляв УНН, через негоду зі шквалистим вітром у п'яти областях України на ранок понеділка залишаються без світла 47 населених пунктів.