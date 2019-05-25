Бунт в венесуэльской тюрьме: не менее 29 погибших

По информации издания, ранения получили 19 сотрудников правоохранительных органов. Для подавления бунта были привлечены подразделения полиции и Национального управления по борьбе с вымогательствами и похищениями. Пока не сообщается, удалось ли властям взять ситуацию в тюрьме под контроль. Официального подтверждения сведений о беспорядках не поступало.

В марте 2018 года при пожаре в полицейском изоляторе города Валенсия в штате Карабобо погибли не менее 68 человек. В августе 2017 года в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо в штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения.

Напомним, осенью прошлого года в Таджикистане во время бунта в колонии погибли 47 заключенных.