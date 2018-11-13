У Таджикистані під час бунту в колонії загинули 47 ув'язнених - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Під час бунту в колонії на півночі Таджикистану загинули 47 ув'язнених. Про це повідомляє "Ахбор" з посиланням на джерела, передає УНН.
Повідомляється, що бунт стався в ніч на 8 листопада. Ув'язнені були озброєні холодною зброєю. Заворушення придушили силами спецназу. Під час бунту в ІТК-3 і його придушення загинули також двоє співробітників колонії. Ще шість співробітників були поранені.
Наразі 212 ув'язнених знаходяться в лікарнях. Велика частина з них отримала вогнепальні поранення. 47 тіл видали для поховання родичам ув'язнених.
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Як повідомляє видання, за попередньою версією слідства, причиною бунту стали знущання над ув'язненими. Відповідальність за напад в Худжандскій в'язниці взяла на себе терористична організація ІД.
Нагадаємо, у омській колонії № 6 в РФ відбулися заворушення за участю десятків ув'язнених.
Як повідомляв УНН, правоохоронці припинили спробу масових заворушень в ізоляторі тимчасового тримання міста Мелітополь Запорізької області.