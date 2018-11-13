В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 47 заключенных - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во время бунта в колонии на севере Таджикистана погибли 47 заключенных. Об этом сообщает "Ахбор" со ссылкой на источники, передает УНН.
Сообщается, что бунт произошел в ночь на 8 ноября. Заключенные были вооружены холодным оружием. Беспорядки были подавлены силами спецназа. Во время бунта в ИТК-3 и его подавлении погибли также двое сотрудников колонии. Еще шесть сотрудников были ранены.
Сейчас 212 заключенных находятся в больницах. Большая часть из них получила огнестрельные ранения. 47 тел выдали для захоронения родственникам заключенных.
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Как сообщает издание, по предварительной версии следствия, причиной бунта стали издевательства над заключенными. Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.
Напомним, в омской колонии № 6 в РФ произошли волнения с участием десятков заключенных.
Как сообщал УНН, правоохранители пресекли попытку массовых беспорядков в изоляторе временного содержания города Мелитополь Запорожской области.