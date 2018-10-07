У російській колонії стався масовий бунт ув’язнених

Так, за повідомленнями ФСВП, ввечері 6 жовтня "група негативно налаштованих засуджених спробувала схилити до непокори позитивно налаштованих засуджених". Між ними відбулася масова бійка. Повідомляється, що 7 жовтня ув'язнені "продовжили висувати незаконні вимоги" - вони зажадали передати їм мобільні телефони, дозволити вільно пересуватися по території колонії і випустити порушників режиму з штрафних ізоляторів. У бунті, за неофіційними даними, брали участь близько 200 осіб.



Для наведення порядку в колонію приїхав ОМОН. За офіційною інформацією, проти бунтівників ув'язнених не довелось застосовувати зброю та спеціальні засоби.



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"Конвоювання засуджених проводилося шляхом застосування спеціального прийому "загин руки за спину", - йдеться в повідомленні ФСВП. Ув'язнені опору не чинили.



Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства". У повідомленні омського управління СК йдеться, що група ув'язнених заподіяла тілесні ушкодження іншим ув'язненим. За даними СК, постраждали понад 20 осіб.



Крім того, за повідомленнями ЗМІ, приводом для заворушень стали умови утримання в колонії.



У соцмережах раніше були опубліковані фотографії, на яких знято, як ув'язнені вивісили з вікна простирадло з написом "Врятуйте".



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Близько колонії зібралися родичі засуджених. Вони вимагають від охорони, щоб їм пояснили, чому ув'язнені просять про допомогу. Деякі з присутніх були затримані.



Крім того, за інформацією ЗМІ, після бунту ув’язнені оголосили про голодування.



Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.