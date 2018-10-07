У російській колонії стався масовий бунт ув’язнених

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53964 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100812 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 139034 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115540 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107885 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113242 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138156 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75066 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83542 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176454 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
81 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 25083 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34187 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27236 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25940 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31790 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 139034 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138155 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176452 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515382 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5167 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25940 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 27236 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34187 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58864 перегляди
Актуальне
У російській колонії стався масовий бунт ув’язнених

У російській колонії стався масовий бунт ув’язнених

Київ • УНН

 • 11523 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У омській колонії № 6 в РФ відбулися заворушення за участю десятків ув'язнених, передає УНН з посиланням на Meduza.

Так, за повідомленнями ФСВП, ввечері 6 жовтня "група негативно налаштованих засуджених спробувала схилити до непокори позитивно налаштованих засуджених". Між ними відбулася масова бійка. Повідомляється, що 7 жовтня ув'язнені "продовжили висувати незаконні вимоги" - вони зажадали передати їм мобільні телефони, дозволити вільно пересуватися по території колонії і випустити порушників режиму з штрафних ізоляторів. У бунті, за неофіційними даними, брали участь близько 200 осіб.

Для наведення порядку в колонію приїхав ОМОН. За офіційною інформацією, проти бунтівників ув'язнених не довелось застосовувати зброю та спеціальні засоби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За бунт у СІЗО екс-бійцям "Торнадо" повідомлено підозри

"Конвоювання засуджених проводилося шляхом застосування спеціального прийому "загин руки за спину", - йдеться в повідомленні ФСВП. Ув'язнені опору не чинили.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства". У повідомленні омського управління СК йдеться, що група ув'язнених заподіяла тілесні ушкодження іншим ув'язненим. За даними СК, постраждали понад 20 осіб.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, приводом для заворушень стали умови утримання в колонії.

У соцмережах раніше були опубліковані фотографії, на яких знято, як ув'язнені вивісили з вікна простирадло з написом "Врятуйте".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бунт екс-бійців "Торнадо" у СІЗО: щодо посадовців Мін’юсту відкрили кримінальне провадження

Близько колонії зібралися родичі засуджених. Вони вимагають від охорони, щоб їм пояснили, чому ув'язнені просять про допомогу. Деякі з присутніх були затримані.

Крім того, за інформацією ЗМІ, після бунту ув’язнені оголосили про голодування.

Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15