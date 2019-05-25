Бунт у венесуельській в'язниці: щонайменше 29 загиблих

КИЇВ. 25 травня. УНН. Не менш 29 ув’язнених загинули в п’ятницю під час заворушень в поліцейському ізоляторі в районі Акарігуа в штаті Португеса на північному заході Венесуели. Такі дані оприлюднила газета El Nacional. Раніше це ж видання повідомляло про 23 загиблих, пише УНН.