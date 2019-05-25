Бунт у венесуельській в'язниці: щонайменше 29 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Не менш 29 ув’язнених загинули в п’ятницю під час заворушень в поліцейському ізоляторі в районі Акарігуа в штаті Португеса на північному заході Венесуели. Такі дані оприлюднила газета El Nacional. Раніше це ж видання повідомляло про 23 загиблих, пише УНН.
За інформацією видання, поранення отримали 19 співробітників правоохоронних органів. Для придушення бунту було залучено підрозділи поліції і Національного управління по боротьбі з здирництвом і викраданнями. Поки не повідомляється, чи вдалося владі взяти ситуацію у в’язниці під контроль. Офіційного підтвердження відомостей про заворушення не надходило.
У березні 2018 року під час пожежі в поліцейському ізоляторі міста Валенсія в штаті Карабобо загинули не менше 68 осіб. У серпні 2017 року поліцейському ізоляторі в місті Пуерто-Аякучо в штаті Амасонас стався бунт, при придушенні якого були вбиті щонайменше 37 людей, ще 15 отримали поранення.
Нагадаємо, восени минулого року у Таджикистані під час бунту в колонії загинули 47 ув’язнених.