"Бум" на онлайн-покупки: здоровых британцев призвали самим ходить в супермаркеты

"Крупнейший в Великобритании супермаркет Tesco подтвердил,.. что в среду развернул рекламу в радио и социальных медиа с просьбой к клиентам подумать, прежде чем нажать и делать покупки в магазине онлайн, если вы здоровы и можете делать это безопасно. По всей Великобритании люди заказывают покупки в интернете, пытаясь соблюдать правила социальной дистанции - в том числе те, кто не входит в группы риска. Как результат, супермаркеты Великобритании стараются не отставать от значительного роста спроса на продукты, и сейчас приходится долго ждать тем, кто хочет заказать доставку в любом супермаркете", - сообщили в СМИ.

Указано, что в Великобритании действует карантин, запрещающий людям покидать свои дома без причин, среди которых покупки предметов первой необходимости. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, и пожилым людям советуют оставаться дома.

Также сообщается, что в марте продажи в супермаркетах Великобритании выросли на 20% и побили рекорд последних десятилетий.

Напомним, в АМКУ возбудили дело против крупнейших сетей Киева из-за подорожания продуктов.



