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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56730 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66154 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Бум" на онлайн-покупки: здоровых британцев призвали самим ходить в супермаркеты

"Бум" на онлайн-покупки: здоровых британцев призвали самим ходить в супермаркеты

Киев  •  УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сеть супермаркетов в Великобритании призвала своих покупателей делать покупки в магазине, а не заказывать их онлайн, поскольку в супермаркетах возникли очереди на доставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Крупнейший в Великобритании супермаркет Tesco подтвердил,.. что в среду развернул рекламу в радио и социальных медиа с просьбой к клиентам подумать, прежде чем нажать и делать покупки в магазине онлайн, если вы здоровы и можете делать это безопасно. По всей Великобритании люди заказывают покупки в интернете, пытаясь соблюдать правила социальной дистанции - в том числе те, кто не входит в группы риска. Как результат, супермаркеты Великобритании стараются не отставать от значительного роста спроса на продукты, и сейчас приходится долго ждать тем, кто хочет заказать доставку в любом супермаркете", - сообщили в СМИ.

Указано, что в Великобритании действует карантин, запрещающий людям покидать свои дома без причин, среди которых покупки предметов первой необходимости. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, и пожилым людям советуют оставаться дома.

Также сообщается, что в марте продажи в супермаркетах Великобритании выросли на 20% и побили рекорд последних десятилетий.

Напомним, в АМКУ возбудили дело против крупнейших сетей Киева из-за подорожания продуктов.

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