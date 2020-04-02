Кличко: в АМКУ порушили справу проти найбільших мереж Києва через подорожчання продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Київське відділення Антимонопольного комітету порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж столиці за фактом суттєвого подорожчання продуктів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Щойно запровадили обмежувальні заходи, мешканці міста створили ажіотаж в магазинах. Скуповували все - продукти харчування, туалетний папір, дезінфікуючі засоби. Користуючись шаленим попитом, магазини та супермаркети підняли ціни на ці товари. Ми звернулися до уряду щодо контролю над цінами і до Антимонопольного комітету України. Київське обласне відділення Антимонопольного комітету вже порушило справу проти постачальників продуктів харчування і найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів. Також і ми, і фахівці Антимонопольного комітету моніторимо ситуацію", - сказав мер.
Він зазначив, що за останній тиждень ціни на основні продукти в столиці не зростають, навпаки – в деяких мережах та магазинах - вирівнялися, а на деякі товари навіть знизилися.
“Закликаю киян. Якщо побачите, що магазини знову почнуть піднімати ціни на товари першої необхідності, – одразу повідомляйте або на Контактний центр столиці 15-51, або - на гарячу лінію Антимонопольного комітету України”, - зазначив Кличко.
Як повідомляв УНН, Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів зустріч із керівниками мереж АЗС, під час якої обговорювалося питання зниження ціни на пальне найближчим часом.