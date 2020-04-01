В Україні найближчим часом знизяться ціни на пальне – АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів зустріч із керівниками мереж АЗС під час якої обговорювалося питання зниження ціни на пальне найближчим часом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Сьогодні в Комітеті відбулися зустрічі із керівниками мереж АЗС. Учасники ринку дали ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації із ціноутворенням і більшість з них погодилися із висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що впродовж трьох місяців Антимонопольний комітет цілеспрямовано збирає й аналізує інформацію про ринок нафтопродуктів в Україні. Приводом до поглибленого дослідження став висновок про невідповідність цін на стелах автозаправок чинникам, які на них впливають: цін на нафту, опт, курс валют тощо.
"Протягом грудня 2019 року – березня 2020 року ці чинники зазнали істотних змін: поступове здешевлення опту, обвал цін на нафту, укріплення гривні взимку і пов’язані із пандемією коронавірусу ослаблення нацвалюти й скорочення попиту в березні", - додається у повідомленні.
Так, комітетом була опрацьована інформація – як по українському ринку нафтопродуктів загалом, так і по окремим його гравцям. Було враховано й вплив глобальної та європейської кон’юнктури.
"Є результат - від 5 грудня, коли АМКУ видав перші в цій "кампанії" рекомендації, ціни на бензини та дизпаливо на АЗС знизилися в середньому на 13%. Але сьогоднішня зустріч із керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету – умови для подальшого зниження цін на бензин та дизпаливо справді є. І Антимонопольний комітет вітає мережі, які поділяють таку позицію", - відзначається у повідомленні.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) очікує істотного падіння цін на бензин і дизпаливо у зв’язку з найбільшим обвалом цін на нафту на 30%, який стався 9 березня.