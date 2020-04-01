В Україні найближчим часом знизяться ціни на пальне – АМКУ

ukru
20 березня, 16:58 • 73908 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 146693 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244268 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246263 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245085 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229693 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199326 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185801 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146066 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150181 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 30524 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264029 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75590 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 28145 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 25582 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244261 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246256 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245079 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229690 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199324 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 75590 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24946 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139893 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153577 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112966 перегляди
Актуальне
В Україні найближчим часом знизяться ціни на пальне – АМКУ

В Україні найближчим часом знизяться ціни на пальне – АМКУ

Київ • УНН

 • 13205 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів зустріч із керівниками мереж АЗС під час якої обговорювалося питання зниження ціни на пальне найближчим часом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМКУ.

"Сьогодні в Комітеті відбулися зустрічі із керівниками мереж АЗС. Учасники ринку дали ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації із ціноутворенням і більшість з них погодилися із висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що впродовж трьох місяців Антимонопольний комітет цілеспрямовано збирає й аналізує інформацію про ринок нафтопродуктів в Україні. Приводом до поглибленого дослідження став висновок про невідповідність цін на стелах автозаправок чинникам, які на них впливають: цін на нафту, опт, курс валют тощо.

"Протягом грудня 2019 року – березня 2020 року ці чинники зазнали істотних змін: поступове здешевлення опту, обвал цін на нафту, укріплення гривні взимку і пов’язані із пандемією коронавірусу ослаблення нацвалюти й скорочення попиту в березні", - додається у повідомленні.

Так, комітетом була опрацьована інформація – як по українському ринку нафтопродуктів загалом, так і по окремим його гравцям. Було враховано й вплив глобальної та європейської кон’юнктури.

"Є результат - від 5 грудня, коли АМКУ видав перші в цій "кампанії" рекомендації, ціни на бензини та дизпаливо на АЗС знизилися в середньому на 13%. Але сьогоднішня зустріч із керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету – умови для подальшого зниження цін на бензин та дизпаливо справді є. І Антимонопольний комітет вітає мережі, які поділяють таку позицію", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) очікує істотного падіння цін на бензин і дизпаливо у зв’язку з найбільшим обвалом цін на нафту на 30%, який стався 9 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,127.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.47
Ethereum
$1,976.63