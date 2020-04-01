В Украине в ближайшее время снизятся цены на топливо - АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел встречу с руководителями сетей АЗС, во время которой обсуждался вопрос снижения цены на топливо в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
"Сегодня в Комитете состоялись встречи с руководителями сетей АЗС. Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение трех месяцев Антимонопольный комитет целенаправленно собирает и анализирует информацию о рынке нефтепродуктов в Украине. Поводом для углубленного исследования стал вывод о несоответствии цен на стелах автозаправок факторам, которые на них влияют: цен на нефть, опт, курс валют и тому подобное.
"В течение декабря 2019 года - марта 2020 года эти факторы претерпели существенных изменений: постепенное удешевление опта, обвал цен на нефть, укрепление гривны зимой и связанные с пандемией коронавируса ослабления нацвалюты и сокращения спроса в марте", - добавляется в сообщении.
Так, комитетом была разработана информация - как по украинскому рынку нефтепродуктов в целом, так и по отдельным его игрокам. Было учтено и влияние глобальной и европейской конъюнктуры.
"Есть результат - от 5 декабря, когда АМКУ выдал первые в этой "кампании" рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС снизились в среднем на 13%. Но сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердила расчеты Комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию", - отмечается в сообщении.
Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ожидает существенного падения цен на бензин и дизтопливо в связи с большим обвалом цен на нефть на 30%, который произошел 9 марта.