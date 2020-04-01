В Украине в ближайшее время снизятся цены на топливо - АМКУ

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел встречу с руководителями сетей АЗС, во время которой обсуждался вопрос снижения цены на топливо в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.