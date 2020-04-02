"Бум" на онлайн-покупки: здорових британців закликали самим ходити у супермаркети

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Київ • УНН

 • 10090 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Найбільша мережа супермаркетів у Великій Британії закликала своїх покупців робити покупки в магазині, а не замовляти їх онлайн, оскільки у супермаркетах виникли черги на доставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Найбільший у Великій Британії супермаркет Tesco підтвердив,.. що в середу розгорнув рекламу в радіо та соціальних медіа з проханням до клієнтів подумати, перш ніж натиснути та робити покупки в магазині онлайн, якщо ви здорові і можете робити це безпечно. По всій Великій Британії люди замовляють покупки в інтернеті, намагаючись дотримуватися правил соціальної дистанції - у тому числі ті, хто не входить до груп ризику. Як результат, супермаркети Великої Британії намагаються не відставати від значного зростання попиту на продукти, і зараз доводиться довго чекати тим, хто хоче замовити доставку в будь-якому супермаркеті”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що у Великій Британії діє карантин, який забороняє людям залишати свої будинки без причин, серед яких є покупки предметів першої необхідності. Тим, хто мають проблеми зі здоров’ям, та людям похилого віку радять залишатися вдома.

Також повідомляється, що у березні продажі в супермаркетах Великої Британії зросли на 20% і побили рекорд останніх десятиліть.

Нагадаємо, в АМКУ порушили справу проти найбільших мереж Києва через подорожчання продуктів.

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