Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Перед первым полуфиналом международного песенного конкурса Евровидение-2019 в Тель-Авиве, букмекеры обновили прогнозы относительно победителя конкурса, передает УНН, ссылаясь на прогнозы букмекеров на сайте eurovisionworld.com.
На первом месте по-прежнему находится исполнитель из Нидерландов Дункан Лоренс, свидетельствует таблица букмекерских предпочтений (21%).
На второе место поднялся Джон Лундвик из Швеции (15%), занимавший ранее пятую позицию.
Третью строчку занимает представитель Франции Билал Хассани (11%), ранее не входил даже в десятку.
Со второй на четвертую позицию опустился Сергей Лазарев из России (9%), на пятом месте находится Chingiz из Азербайджана (7%).
Завершает таблицу рейтингов на 9 месте певица Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) из Австралии и на 10 месте группа Hatari из Исландии.
Напомним, 9 мая прошел второй тур репетиций участников конкурса Евровидение-2019.
Как сообщал УНН, в Израиле стартовал международный песенный конкурс Евровидение-2019.
Два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая.