В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019

ukru
22 березня, 17:51 • 53385 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 103936 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 90445 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 91758 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 71659 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 98685 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149863 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167301 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154319 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241967 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
72 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 39051 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 26827 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 20103 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 31991 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 27279 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158957 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241964 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206166 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191196 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 50027 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 46406 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63431 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 41323 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75821 перегляди
Актуальне
В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019

В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019

Київ • УНН

 • 23470 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019, передає УНН.

64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві.

Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр культури Ізраїлю відмовилася йти на Євробачення

Як повідомляв УНН, на Євробачення до Ізраїлю приїде у рази менше фанатів, ніж зазвичай.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,233.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,001.71