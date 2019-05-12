В Ізраїлі стартувало Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019, передає УНН.
64-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходить у Тель-Авіві.
Нагадаємо, два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.
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Як повідомляв УНН, на Євробачення до Ізраїлю приїде у рази менше фанатів, ніж зазвичай.