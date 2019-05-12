В Израиле стартовало Евровидение-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Израиле стартовал международный песенный конкурс Евровидение-2019, передает УНН.
Шестьдесят четвёртой песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве.
Напомним, два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая.
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Как сообщал УНН, на Евровидение в Израиль приедет в разы меньше фанатов, чем обычно.