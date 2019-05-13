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Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019

Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Перед першим півфіналом міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві, букмекери оновили прогнози щодо переможця конкурсу, передає УНН, посилаючись на прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.

На першому місці, як і раніше, перебуває виконавець з Нідерландів Дункан Лоренс, свідчить таблиця букмекерских вподобань (21%).

На друге місце піднявся Джон Лундвік зі Швеції (15%), який займав раніше п'яту позицію.

Третю сходинку займає представник Франції Білал Хассані (11%), який раніше не входив навіть у десятку.

З другої на четверту позицію опустився Сергій Лазарєв з Росії (9%), на п’ятому місці знаходиться Chingiz з Азербайджану (7%).

Завершує таблицю рейтингів на 9 місці співачка Кейт Міллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) з Австралії та на 10 місці гурт Hatari з Ісландії.

Нагадаємо, 9 травня пройшов другий тур репетицій учасників конкурсу Євробачення-2019. 

Як повідомляв УНН, в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. 

Два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.

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