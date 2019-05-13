Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Перед першим півфіналом міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві, букмекери оновили прогнози щодо переможця конкурсу, передає УНН, посилаючись на прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.
На першому місці, як і раніше, перебуває виконавець з Нідерландів Дункан Лоренс, свідчить таблиця букмекерских вподобань (21%).
На друге місце піднявся Джон Лундвік зі Швеції (15%), який займав раніше п'яту позицію.
Третю сходинку займає представник Франції Білал Хассані (11%), який раніше не входив навіть у десятку.
З другої на четверту позицію опустився Сергій Лазарєв з Росії (9%), на п’ятому місці знаходиться Chingiz з Азербайджану (7%).
Завершує таблицю рейтингів на 9 місці співачка Кейт Міллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) з Австралії та на 10 місці гурт Hatari з Ісландії.
Нагадаємо, 9 травня пройшов другий тур репетицій учасників конкурсу Євробачення-2019.
Як повідомляв УНН, в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019.
Два півфінали Євробачення-2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня 2019 року, фінал конкурсу відбудеться там же 18 травня.